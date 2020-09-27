أخبار عاجلة

12409 أجهزة لوحية وشرائح بيانات تعزز مسيرة التعليم عن بعد في الرياض -
"السعودية" تحصد 3 جوائز لأطقم وسائل الراحة المقدّمة لضيوف رحلاتها -
انطلاق مؤتمر "يوروموني" بالشراكة مع الصندوق العقاري.. الخميس القادم -
"المساحة الجيولوجية" تنهي دراسة مؤشرات التصحر وزحف الرمال -
"الجمارك" تُطلق حملة توعوية بشعار "استوردها صح" -
مكة.. 86 ألف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" عبر 7 عيادات -
3 حلول إبداعية من "دهانات الجزيرة" لمواجهة تحدّيات الدراسة عن بُعد -
"الشورى" يطالب بقناة فضائية عالمية لـ"الحرمين" ويدعو هيئة الاتصالات لإعادة النظر في "الاستخدام العادل" -
اتفاقية تمنح القطاع الخاص بالسعودية 160 مليار ريال للمشروعات السياحية -
"آل الشيخ": المواقيت ومرافق الوزارة جاهزة لاستقبال المعتمرين وفق البروتوكولات الصحية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

لحظة تعرض 3 دبابات أذربيجانية لقصف أرمني في قره باغ

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
إطلاق صاروخ روسي يحمل قمرا صناعيا إماراتيا إلى المدار

إطلاق صاروخ روسي يحمل قمرا صناعيا إماراتيا إلى المدار

أردوغان: ندعم أذربيجان وعلى أرمينيا الانسحاب

أردوغان: ندعم أذربيجان وعلى أرمينيا الانسحاب

احتجاج للعاملين في مشفى إيراني

احتجاج للعاملين في مشفى إيراني

ترقب شعبي للمناظرة الأولى بين ترامب وبايدن

ترقب شعبي للمناظرة الأولى بين ترامب وبايدن

شبكة عيون الإخبارية