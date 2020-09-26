أخبار عاجلة

القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 من العمال المصريين غادروا الأردن -
علامات تدل على رغبة الشخص في الانتحار -
القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 عمال مصريين غادروا الأردن -
السعودية.. 945 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني -
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء -
"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر -
فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود -
الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة! -
"غرفة الشرقية" تجدد تحذيرها من مخاطر الاستثمار في تركيا -
"الشورى" لـ"الإسكان": نسقوا مع "ساما" لإلغاء الدفعة المقدمة بالقرض المدعوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

مدير معهد العاصمة النموذجي يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني

Print
مدير معهد العاصمة النموذجي يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني مدير معهد العاصمة النموذجي يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني
قال: مناسبة نستذكر فيها البطولات التي خاضها المؤسس

مدير معهد العاصمة النموذجي يهنئ القيادة بذكرى اليوم الوطني

هنأ مدير عام معهد العاصمة النموذجي، عادل بن ناصر الطخيم، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي ومنسوبات المعهد، خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الشعب السعودي الوفي، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني التسعين لتوحيد المملكة.

وقال "الطخيم": "المملكة تحتفل بذكرى يومها الوطني التسعين لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وهي المناسبة التي يستذكر فيها أبناء هذا الوطن البطولات التي خاضها المؤسس ورجاله لجمع الشمل وتوحيد الصف تحت راية "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، حفظ الله بلادنا وأدام علينا نعمة الأمن والأمان".مدير عام معهد العاصمة النموذجي عادل بن ناصر الطخيم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء

"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء

"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر

"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر

فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود

فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود

الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة!

الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة!

شبكة عيون الإخبارية