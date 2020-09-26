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عبر الاتصال المرئي.. 13 شاعرًا يتغنون بالوطن في أمسية لأدبي أبها

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عبر الاتصال المرئي.. 13 شاعرًا يتغنون بالوطن في أمسية لأدبي أبها عبر الاتصال المرئي.. 13 شاعرًا يتغنون بالوطن في أمسية لأدبي أبها
بعنوان "وهل أحب سواه" .. احتفاءً باليوم الوطني الـ 90

عبر الاتصال المرئي.. 13 شاعرًا يتغنون بالوطن في أمسية لأدبي أبها

نظم نادي أبها الأدبي أمس أمسية شعرية وطنية عبر الاتصال المرئي بعنوان (وهل أحب سواه) احتفاءً باليوم الوطني 90، شارك فيها ثلاثة عشر شاعرًا من ثلاث عشرة منطقة في المملكة، فمن مكة شارك أحمد الهلالي، ومن المنطقة الشرقية شاركت اعتدال ذكر الله، ومن جيزان أيمن عبدالحق، ومن الحدود الشمالية هلال مزعل، ومن المدينة المنورة شتيوي الغيثي، ومن عسير علي مهدي، كماشارك لؤي المكرمي من نجران، ومحمد فرج العطوي من تبوك، وخليف غالب من حائل، وسعود اليوسف من الرياض، وأحمد اللهيب من القصيم، وحامد مناور الرويلي من الجوف، وحسن الزهراني من الباحة.

وتنوعت الأساليب الفنية للشعراء لكنها اجتمعت في التغني بالوطن الكبير الذي يجمعهم، مشيرين إلى ملامح من النهضة الحضارية التي شهدتها المملكة منذ توحيدها على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- .
يذكر أن الأمسية بُثت عبر منصة زوم وقناة النادي على اليوتيوب .نادي أبها الأدبي أمسية شعرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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