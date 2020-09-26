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علماء يفجّرون مفاجأة: اللقاح الأول لن يحمي من كورونا

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علماء يفجّرون مفاجأة: اللقاح الأول لن يحمي من كورونا علماء يفجّرون مفاجأة: اللقاح الأول لن يحمي من كورونا
خبراء: لن يكون "رصاصة فضية"

علماء يفجّرون مفاجأة: اللقاح الأول لن يحمي من كورونا

حذر العلماء من أن أول لقاح لفيروس كورونا "لقاح أكسفورد" لن يكون "رصاصة فضية"، ومن غير المرجح أن يمنع الناس من الإصابة بالمرض، في ضربة لآمال العالم في تجنب الإغلاق القاسي الثاني، بحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية.

وقال الخبراء الذين يقدمون المشورة للحكومة، إن اللقاح الأول قد يقلل فقط من أعراض الناس، ويكون فعالاً جزئياً، حيث يشددون على الحاجة إلى توخي الحذر قبل طرح اللقاح للناس.

وأكد كبير المسؤولين الطبيين في إنجلترا البروفيسور كريس ويتي، أن مستوى كفاءة اللقاح ستتراوح بين 40 -60% على غرار لقاح الإنفلونزا، لكن فريق جامعة أكسفورد الذي يقود مسؤولية اللقاح حدد هدفاً بحد أدنى 50 في المائة.

وقالوا: إن الأمر الذي يمكنه خفض حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى النصف سيكون ذا قيمة كبيرة، لكن هذا يعني أن ملايين الناس، من الناحية النظرية، سيظلون عرضة للإصابة بهذا المرض الذي يهدد حياتهم.

من جانبه، ذكر شارلي ويلر مسؤول اللقاحات في مؤسسة "ويلكم" أن اللقاح الأول ربما يحتاج إلى التدرج جنباً إلى جنب مع القيود الأخرى، حسب موقع قناة "الحرة".

وأضاف: "هناك الكثير من الأمل، وهو أمر مفهوم، هو أن جرعة واحدة من اللقاح ستمنحنا مناعة كاملة مدى الحياة ويعيدنا إلى الحياة الطبيعية في اليوم التالي، لكنه لن يكون هذا هو الحل الأمثل؛ لن يكون اللقاح رصاصة فضية".

وكان علماء بريطانيون كشفوا عن تنفيذ دراسة مثيرة لتسريع تجارب اللقاح تعرف بـ"تجرية التحدي"، وتقوم على إصابة المشاركين بفيروس كورونا بعد شهر من تلقيحهم بدلاً من الانتظار إلى إصابتهم بشكل طبيعي. الجديد لقاح أكسفورد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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