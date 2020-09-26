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إصابة 290 فلسطينياً جديداً بـ"كورونا"

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إصابة 290 فلسطينياً جديداً بـ"كورونا" إصابة 290 فلسطينياً جديداً بـ"كورونا"
تسجيل 7 حالات وفاة خلال يوم واحد

إصابة 290 فلسطينياً جديداً بـ

ذكرت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت، أنه جرى تسجيل 290 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وسبع حالات وفاة، خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي أوردته "رويترز"، أن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بإجمالي 67 إصابة، تلته محافظة بيت لحم بواقع 50 حالة، فيما توزعت باقي الإصابات على مناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا منذ انتشاره في مارس الماضي بلغ 48572 تعافى منها 36230 وبلغت الوفيات 334.فلسطين الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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