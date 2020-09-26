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مختصون يرصدون أجمل 9 أعمال لليوم الوطني.. "الحرس" يتصدر

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مختصون يرصدون أجمل 9 أعمال لليوم الوطني.. "الحرس" يتصدر مختصون يرصدون أجمل 9 أعمال لليوم الوطني.. "الحرس" يتصدر
حمل عنوان "أردنا لك الخير يا موطني.. بعزمٍ أكيد ورأيٍ سديد"

مختصون يرصدون أجمل 9 أعمال لليوم الوطني..

رصدت جهة فنية تهتم بمتابعة ممارسات العلاقات العامة تضمّ 11 مختصاً في مجال الاتصال والإعلام والعلاقات العامة والإنتاج الفني، أجمل فيديوهات اليوم الوطني، حيث وقع الاختيار على عمل وزارة الحرس الوطني.

وقال حساب "مجهر": هذا العام لم يشهد أعمالاً كثيرة استثنائية، وغابت المنافسة الحقيقية العميقة بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأضاف: هناك أعمال جميلة لكنها في نظر الفريق ليست مثل أعمال عام 2019م في جودتها، ومالت الكفة هذا العام مع أداء بعض الجهات غير المعروفة بشكل كبير عند الناس.

وأوضح "مجهر": المعايير التي بموجبها يقع الاختيار نصت على "العمل كاملاً من تصوير وإنتاج يكون من قبل الجهة وليس مواد مركبة، الجودة العالية في التصوير والألوان والمؤثرات، أهمية الفكرة والهدف الجميل والرسالة المرتبطة بعمل الجهة، وجود أرضية موسيقية أو أغنية مخصصة للعمل، إضافة إلى التأثير العاطفي أو الوجداني للأداء".

ووفق المعايير أعلاه رشحت اللجنة الحرس الوطني بالمركز الأول، والمركز الثاني "التدريع" للصناعات العسكرية، ثم توالت الأعمال حتى المركز التاسع.

يشار أن وزارة الحرس أنتجت عملها بذكرى "التسعين" تحت عنوان "أردنا لك الخير يا موطني.. بعزمٍ أكيد ورأيٍ سديد"، وقدم أبطال الوطن في الحدود وهم يذودون عن حياض الوطن بكل بسالة. وزارة الحرس الوطني اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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