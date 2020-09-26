أخبار عاجلة

علامات تدل على رغبة الشخص في الانتحار -
القوى العاملة: تحويل 13 مليون جنيه مستحقات 502 عمال مصريين غادروا الأردن -
السعودية.. 945 مليون دولار صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الثاني -
"مدني عسير" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى الـ8 مساء -
"العقاري" يودع أكثر من نصف مليار ريال في حسابات مستفيدي "سكني" لشهر سبتمبر -
فضح "الهلوسة الخمينية".. متحدث "أمن الدولة": لن يفلح الملالي مع قرار سعودي يسود -
الليرة التركية تلمس قاعًا جديدًا.. عن لعبة الصراع والترقب في اقتصاد أنقرة! -
"غرفة الشرقية" تجدد تحذيرها من مخاطر الاستثمار في تركيا -
"الشورى" لـ"الإسكان": نسقوا مع "ساما" لإلغاء الدفعة المقدمة بالقرض المدعوم -
الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

عون يطالب بوقف غارات الاحتلال على سوريا عبر أجواء لبنان (شاهد)

Print
عون يطالب بوقف غارات الاحتلال على سوريا عبر أجواء لبنان (شاهد) عون يطالب بوقف غارات الاحتلال على سوريا عبر أجواء لبنان (شاهد)

جي بي سي نيوز:- طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم خرق سيادة بلاده أو مهاجمة سوريا عبر أراضيها.

ومتحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، قال عون إن بيروت تجدد التزامها بتنفيذ القرار 1701، إيمانا بأن ذلك "يثبت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني ما ينعكس استقرارا في كل المنطقة، وأي خرق له يزيد الأوضاع تعقيدا".

وشدد عون على ضرورة أن يلزم المجتمع الدولي الاحتلال "بوقف خروقاته للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، ووقف استباحة أجوائه واستعمالها لضرب الأراضي السورية، وحثه على التعاون الكامل مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من شمال الغجر، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا" ، وفق "عربي21".


كما أنه أكد تمسك بلاده بحقها "الكامل في مياهها وثرواتها الطبيعية من نفط وغاز، وبكامل حدودها البحرية بحسب القانون الدولي".

 

وأضاف أن لبنان "يتطلع إلى دور الأمم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت حقوقه، وتحديدا وساطة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء المفاوضات اللازمة لترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي بحسب القانون الدولي".

 

 

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
سوريا.. النظام يطلق العشرات من موظفي شركات رامي مخلوف

سوريا.. النظام يطلق العشرات من موظفي شركات رامي مخلوف

بالاسماء : صدور إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان بالاردن وتعيين رئيس وأعضاء المجلس

بالاسماء : صدور إرادات ملكية بحل مجلس الأعيان بالاردن وتعيين رئيس وأعضاء المجلس

إرادة ملكية بحل مجلس النواب الأردني

إرادة ملكية بحل مجلس النواب الأردني

إصابة المراقب العام للإخوان المسلمين في الاردن بكورونا

إصابة المراقب العام للإخوان المسلمين في الاردن بكورونا

شبكة عيون الإخبارية