عون يطالب بوقف غارات الاحتلال على سوريا عبر أجواء لبنان (شاهد)

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جي بي سي نيوز:- طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، المجتمع الدولي بإلزام الاحتلال الإسرائيلي بعدم خرق سيادة بلاده أو مهاجمة سوريا عبر أراضيها.

ومتحدثا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، والمجتمع الدولي، قال عون إن بيروت تجدد التزامها بتنفيذ القرار 1701، إيمانا بأن ذلك "يثبت قواعد الاستقرار والأمن في الجنوب اللبناني ما ينعكس استقرارا في كل المنطقة، وأي خرق له يزيد الأوضاع تعقيدا".

وشدد عون على ضرورة أن يلزم المجتمع الدولي الاحتلال "بوقف خروقاته للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، ووقف استباحة أجوائه واستعمالها لضرب الأراضي السورية، وحثه على التعاون الكامل مع اليونيفيل لترسيم ما تبقى من الخط الأزرق والانسحاب الفوري من شمال الغجر، ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا" ، وفق "عربي21".



كما أنه أكد تمسك بلاده بحقها "الكامل في مياهها وثرواتها الطبيعية من نفط وغاز، وبكامل حدودها البحرية بحسب القانون الدولي".

وأضاف أن لبنان "يتطلع إلى دور الأمم المتحدة والدول الصديقة لتثبيت حقوقه، وتحديدا وساطة الولايات المتحدة الأمريكية لإجراء المفاوضات اللازمة لترسيم الحدود البحرية بشكل نهائي بحسب القانون الدولي".