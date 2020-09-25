"عمل الرياض" يضبط "21" عاملًا مخالفًا ويغلق 12 محلًّا

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خلال جولات تفتيشية شملت أكثر من 800 منشأة تجارية

ضبط مكتب عمل الرياض التابع لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، خلال هذا الأسبوع، "21" عاملًا مخالفًا لنظام العمل والإقامة، وقام بتسليمهم للجهات الأمنية لاستكمال الإجراءات النظامية.

وتمكّن المكتب كذلك من توجيه أكثر من "24" إنذارًا لمنشآت تعمل في نشاط تأجير المركبات، بالإضافة إلى إغلاق 12 محلًّا مخالفًا للاشتراطات البلدية.

جاء ذلك خلال الجولات التفتيشية التي نفذها المكتب على أكثر من 800 منشأة تجارية تعمل في نشاط تأجير المركبات وأسواق اللحوم وبعض مواقع الاتصالات، بالتعاون مع الجهات الشريكة "الهيئة العامة للنقل ومرور الرياض والضبط الميداني ووزارة التجارة والدوريات الأمنية وأمانة منطقة الرياض".

يذكر أن هذه الجولات الميدانية تتم من خلال وضع الخطط المجدولة من إدارة التفتيش بالمنطقة حسب الأنشطة المستهدفة، وبناءً على البلاغات الواردة من المواطنين على تطبيق "معًا للرصد" عبر الأجهزة الذكية، أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد "19911".

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الرياض