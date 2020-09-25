أخبار عاجلة

8 الصبح - آخر أخبار الفن بتاريخ 29-9-2020 -
8 الصبح - آخر أخبار الصحافة العالمية بتاريخ 29-9-2020 -
مطبخ هالة| أسهل وأسرع طريقة لعمل سندوتشات البرجر البسيط -
8 الصبح - قراءة قي آخر نتائج ومستجدات الإنتقالات وإختيارات المديرين الفنيين بالدوري المصري -
8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 29-9-2020 -
بيار الشويري: "نعتزّ بنجاحاتنا المشتركة مع MBC والنمو المطّرد والثقة المتبادلة على مدى 16 عاماً.. ونعمل حالياً على إتمام شراكات نوعية جديدة -
الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ -
"الشورى" يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية -
تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96% -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء

Print
"مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء "مدني الباحة" يحذّر من تقلبات جوية تستمر حتى 7 مساء
"الأرصاد" نبهت من أمطار ورياح على عدد من المحافظات

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة، جميع المواطنين والمقيمين، إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية، والاتصال على الرقم 998 للإبلاغ عن أي حالات طارئة.

جاء ذلك بعدما نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من أمطار رعدية على منطقة الباحة اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة الـسابعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظة: (الحجرة، والمخواة، وبلجرشي، وقلوة، والأجزاء المجاورة لها).حالة الطقس الأرصاد الباحة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ

الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ

"الشورى" يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية

"الشورى" يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية

تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

"مدني الباحة" يدعو للحذر من أمطار تستمر إلى الجمعة

"مدني الباحة" يدعو للحذر من أمطار تستمر إلى الجمعة

شبكة عيون الإخبارية