الجالية الهندية بحفر الباطن تشارك بالتبرع بالدم في اليوم الوطني الـ90

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خلال المبادرة التي أُقيمت بالتعاون مع المختبر الإقليمي والمستشفى المركزي

شاركت الجالية الهندية بالتبرع بالدم بمحافظة حفر الباطن احتفالاً باليوم الوطني الـ90 وذلك بالتعاون مع صحة حفر الباطن ممثلة بالمختبر الإقليمي ومستشفى حفر الباطن المركزي لمشاركة الشعب السعودي بفرحتهم في يوم الوطن من خلال عشرات المتبرعين من الجالية الهندية بدمائهم لبنوك الدم بالمنشآت الصحية.

وقدمت صحة حفر الباطن الشكر للجالية الهندية بالمحافظة على مبادراتهم ومشاركة الشعب السعودي فرحتهم باليوم الوطني الـ90 من خلال هذه المبادرة.

اليوم الوطني