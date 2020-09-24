أخبار عاجلة

مطبخ هالة| أسهل وأسرع طريقة لعمل سندوتشات البرجر البسيط -
8 الصبح - قراءة قي آخر نتائج ومستجدات الإنتقالات وإختيارات المديرين الفنيين بالدوري المصري -
8 الصبح - قراءة في أهم القضايا التي تناولتها صحافة اليوم -
8 الصبح - آخر أخبار الرياضة بتاريخ 29-9-2020 -
بيار الشويري: "نعتزّ بنجاحاتنا المشتركة مع MBC والنمو المطّرد والثقة المتبادلة على مدى 16 عاماً.. ونعمل حالياً على إتمام شراكات نوعية جديدة -
الإعدام لمعلمة صينية انتقمت من مَدْرَستها بتسميم التلاميذ -
"الشورى" يوافق على تعديل نظام المؤسسات الصحفية -
تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96% -
ملعب ONTime - حسام حسن : لا أنسي دور الكابتن أحمد سامي معي عندما كنت في قطاع ناشئين طلائع الجيش -
ملعب ONTime - اللقاء الخاص مع "بكري سليم" بضيافة(سيف زاهر) بتاريخ 28/09/2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ليلة خضراء تجلت فيها مشاعر المحبة.. "فنون القصيم" تحتفل باليوم الوطني بفعاليات متنوعة

Print
مشاركة متميزة من الحضور وسط إجراءات احترازية للوقاية من

ليلة خضراء تجلت فيها مشاعر المحبة..

احتفلت الجمعية العربية للثقافة والفنون بمنطقة القصيم باليوم الوطني الـ90، وسط إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا بتنظيم الكثير من الفعاليات الثقافية والفنية والوطنية التي حرصت من خلالها على إحياء قيم ومبادئ الملك المؤسس ورجاله الأوفياء -رحمهم الله- وترسيخ المعاني الوطنية، وتعزيز الهوية السعودية في نفوس المواطنين والمقيمين، وذلك بمقر الجمعية في بريدة.

واستهلت فعالياتها بالنشيد الوطني واستعراض ألوان الفلكلور الشعبي والنشيد الوطني، كما اطلع الجميع على معرض للفن التشكيلي لعرض 90 لوحة تشكيلية من عمل أعضاء لجنة الفنون التشكيلية بالجمعية، ومعرض للتصوير الفوتوغرافي يتضمن عرض 90 صورة تبرز إنجازات المملكة من النهضة والتطور، ونماذج مخطوطات لأنواع الخط العربي.

وتجلت مشاعر المحبة والانتماء لهذه البلاد المباركة من خلال مشاعر الفرح والمشاركة الفاعلة من الحضور، إذ زينت الإضاءات الخضراء والأعلام والصور الوطنية والرسومات التشكيلية مبنى الجمعية بمدينة بريدة التي احتضنت فعاليات الاحتفال باليوم الوطني الـ90 للمملكة، في ليلة وطنية زفت الجمعية فيها للوطن وقيادته وشعبه التهنئة بهذه المناسبة المجيدة.

ويأتي احتفاء الجمعية في إطار حرصها على مشاركة كل القطاعات بالمنطقة بالاحتفال باليوم الوطني، تعبيراً عن مشاعر الاعتزاز بمعاني توحيد البلاد وقيم الولاء، وتأكيداً على الوفاء للدولة وقيادتها الحكيمة، والاحتفاء بالمنجزات التي حققتها منذ توحيدها ومساعيها المتواصلة لبناء دولة رائدة في كل المجالات من خلال هذه المناسبة الوطنية للتعبير عن عطاء ومنجزات وطننا الغالي، والإعادة إلى الأذهان هذا الحدث التاريخي المهم الذي وحد فيه جلالة الملك عبدالعزيز ورجاله الأوفياء شتات هذا الكيان العظيم وأحال الفرقة والتناحر إلى وحدة وتكامل، وما قدمه الأجداد من عمل وتضحيات في سبيل المحافظة على الوطن وتعرفة الأجيال التالية بقيمة الوطن الكبير وامتداده وإنجازاته.

ليلة خضراء تجلت فيها مشاعر المحبة..

ليلة خضراء تجلت فيها مشاعر المحبة..

اليوم الوطني

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

تطور هام بالفيديو.. بخاخ للأنف يقتل فيروس كورونا بنسبة 96%

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

8 الصبح - الصحة تعلن تسجيل 115 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 حالة وفاة

وسط تقلبات 2020.. لهذه الأسباب توجت السعودية الأفضل بأسواق النفط

وسط تقلبات 2020.. لهذه الأسباب توجت السعودية الأفضل بأسواق النفط

وسط تقلبات 2020.. لهذه الأسباب توجت السعودية الأفضل بأسواق النفط

وسط تقلبات 2020.. لهذه الأسباب توجت السعودية الأفضل بأسواق النفط

شبكة عيون الإخبارية