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بينها الكويت والبحرين .. النمسا تحذر من السفر لعدة دول بسبب "كورونا"

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بينها الكويت والبحرين .. النمسا تحذر من السفر لعدة دول بسبب "كورونا" بينها الكويت والبحرين .. النمسا تحذر من السفر لعدة دول بسبب "كورونا"
يشمل القرار الأرجنتين والمالديف ومناطق في فرنسا

بينها الكويت والبحرين .. النمسا تحذر من السفر لعدة دول بسبب

أصدرت النمسا تحذيرات متعلقة بتفشي "كوفيد-19" من السفر لدول ومناطق بينها البحرين والكويت، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية في النمسا اليوم (الخميس).

وأوضحت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن التحذيرات تشمل العاصمة التشيكية براج ومناطق في فرنسا تضم باريس والريفييرا الفرنسية، بينما تم رفع تحذير فرض لفترة طويلة على السفر للسويد.

وشملت التحذيرات السفر إلى أندورا والأرجنتين وكوستاريكا وإسرائيل والمالديف لكن جرى تقليص تحذير السفر للبرتغال ليقتصر فقط على لشبونة والمنطقة الشمالية. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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