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ضعف التعافي من "كورونا" يضم 870 ألف أمريكي إلى مقاعد البطالة

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ضعف التعافي من "كورونا" يضم 870 ألف أمريكي إلى مقاعد البطالة ضعف التعافي من "كورونا" يضم 870 ألف أمريكي إلى مقاعد البطالة
تخفيضات الوظائف تمتد إلى الخدمات المالية والتكنولوجيا

ضعف التعافي من

ذكرت وزارة العمل الأمريكية، اليوم (الخميس)، أن إجمالي الطلبات الجديدة للحصول على إعانة البطالة المعدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 870 ألفاً للأسبوع المنتهي في 19 سبتمبر (أيلول)، مقارنة مع 866 ألفاً في الأسبوع السابق، وفقاً لـ "رويترز".

وتفوق الطلبات ذروة عند 665 ألفاً بلغتها خلال الكساد الكبير في الفترة بين عامي 2007 و2009، بيد أن الطلبات انخفضت من مستوى قياسي عند 6.867 ملايين في نهاية مارس (آذار).

وبينما دعم استئناف الشركات لعملها في مايو (أيار) النشاط، فإن الطلب في القطاعات الخدمية، يظل فاترا مما يُبقى عمليات التسريح مرتفعة.

وتمتد تخفيضات الوظائف إلى قطاعات مثل الخدمات المالية والتكنولوجيا، التي لم تتأثر في البداية بالإغلاق الإلزامي للشركات في منتصف مارس؛ بسبب عدم كفاية الطلب.

وزاد عدد الأمريكيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة على نحو غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يعزز الآراء تشير إلى أن التعافي الاقتصادي من جائحة "كوفيد-19" يخسر قوة الدفع في ظل تآكل التمويل الحكومي. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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