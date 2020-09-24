الفصائل الفلسطينية تتفق على إجراء انتخابات خلال 6 أشهر

★ ★ ★ ★ ★

"عباس" يصدر مرسومًا بموعد التصويت

اتفقت الفصائل الفلسطينية اليوم (الخميس) على إجراء انتخابات خلال ستة أشهر، وذلك في أحدث محاولة لإنهاء صراع داخلي مستمر منذ أكثر من عشرة أعوام بين حركة فتح التي ينتمي إليها الرئيس محمود عباس وحركة حماس.

وذكر أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب، أن "عباس" سيصدر مرسومًا بموعد التصويت.

وقال "الرجوب": "أجرينا حوارًا وطنيًا استراتيجيًا مكثفًا في القنصلية الفلسطينية في إسطنبول، وتوصلنا لرؤية واضحة لآليات بناء الشراكة الوطنية من خلال انتخابات وفق التمثيل النسبي، تبدأ بانتخابات المجلس التشريعي، ثم الرئاسية، وأخيرًا المجلس الوطني، حيث نستطيع الانتخاب، وبالتوافق حيثما لا نستطيع"، وفقًا لـ "رويترز".

من ناحية أخرى، أشار سامي أبو زهري المسؤول في "حماس" خلال تصريح من إسطنبول، حيث التقى مسؤولون من الجانبين خلال اليومين الماضيين، إلى اتفاق مبدئي بين الجانبين على إجراء انتخابات خلال فترة ستة شهور.الرئيس الفلسطيني