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أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات ومسؤولين إيرانيين

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أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات ومسؤولين إيرانيين أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات ومسؤولين إيرانيين
بينهم القاضي الذي أصدر حكم إعدام "أفكاري"

أمريكا تفرض عقوبات جديدة على كيانات ومسؤولين إيرانيين

ذكر الممثل الأمريكي الخاص لإيران وفنزويلا إليوت أبرامز، في جلسة بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، اليوم (الخميس)، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات جديدة على عدد من الكيانات والمسؤولين الإيرانيين؛ منهم قاضٍ حَكَمَ بالإعدام على المصارع الإيراني نويد أفكاري، بحسب ما أوردت "رويترز".

وبيّنت وسائل إعلام رسمية إيرانية أن "أفكاري" أُعدم هذا الشهر بعد إدانته بقتل حارس أمن طعنًا خلال احتجاجات مناهضة للحكومة في 2018، في قضية أثارت غضبًا دوليًّا.

ورفضت المحكمة العليا الإيرانية إعادة النظر في القضية أواخر أغسطس (آب).إيران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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