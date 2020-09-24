أهالي وزوار جدة يُجسدون مشاعر الفرح باليوم الوطني التسعين

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ضمن فعاليات "جدارية وطن"

عبّر أهالي وزوار محافظة جدة، عن فرحتهم، باليوم الوطني التسعين، ضمن فعاليات "جدارية وطن" التي تنفذها جمعية "نفع" الخيرية بمنطقة مكة المكرمة.

وشارك المئات من الزوار والمقيمين مشاعرهم نحو الوطن من خلال الجداريات التي تشرف عليها إمارة مكة المكرمة، بالتعاون مع أمانة محافظة جدة، وسلسلة مطاعم آي آم هنجري، ومؤسسة ألوان، وتستمر ثلاثة أيام بجداريتين بالواجهة البحرية، وأخرى في الأفنت مول بحي الأمير فواز، وكذلك جداريات ممشى شارع التحلية وحديقة الإرادة بحي السلامة.

وعبّر المواطنون والمقيمون عن الوفاء نحو هذا الوطن الذي احتضن الجميع بلا استثناء وأسبغ عليهم، بعون الله، العدل والأمان، وجسد العديد من الحضور مسيرة هذا الوطن منذ رحلة التوحيد التي بدأت منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود -طيّب الله ثراه -، وما قدمه أبناؤه الملوك البررة من بعده، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر الذي شهد له العالم بمتانة البناء ومواصلة النماء والتنمية، وتكاتف الشعب حول قيادته.

وقال المدير التنفيذي لجمعية "نفع" الخيرية، صالح بن ناصر العُمري، إن اليوم الوطني، يُعد مناسبة جليلة نسترجع من خلالها كل ما قدمته حكومتنا الرشيدة من الإنجازات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية والعمرانية التي أهّلت المملكة لاعتلاء المكانة المرموقة عربيًا وعالميًا.

وأكد أن مشاركة الجمعية بهذه الجداريات الوطنية تستهدف خلق حدث تفاعلي يحث على ابتكار الأفكار المتجددة للزوار والتي تعبّر عن الوحدة الوطنية والانتماء للوطن، بالإضافة إلى فتح المجال لمشاركة الجميع الاحتفاء بالوطن والاعتزاز بأمجاده، وتذكر تضحياته منذ التأسيس وحتى هذه الأيام التي تشهد جائحة كورونا الاستثنائية، وكذلك نجاح حكومتنا الرشيدة الباهر في بناء دولة حضارية قوية، وأسرة متماسكة تسودها المحبة والوئام.

اليوم الوطني