بعد دهس وافد.. مطبات اصطناعية في الطائف والأهالي غاضبون من البلدية

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استنكروا لغة التهديد وما حمله البيان من وعيد بالعقاب ضد عامة المواطنين

تفاعلت إدارة الطرق بمحافظة الطائف مع مطالبات أهالي مركز ربوع العين بمحافظة أضم، بعد حادثة دهس وافد وقعت مساء الثلاثاء الماضي في أحد الطرق بالمركز، لتضع اليوم مطبات اصطناعية في الشارع التجاري الذي وقعت به حادثة الدهس.

يأتي هذا في وقت استغرب فيه أهالي مركز ربوع العين بمحافظة أضم البيان الذي أصدرته بلدية المحافظة حول مقطع الفيديو الذي تم نشره عن حادثة الدهس التي حصلت بالمركز، مستنكرين لغة التهديد وما حمله البيان من وعيد وتهديد بالعقاب ضد عامة المواطنين بالمركز.

وقال الأهالي: إن المقطع المسرب تم تصوره بكاميرات أحد المحلات التجارية المرخصة من البلدية، والتي تشرف على مراقبتها؛ حيث كان يجب عليها التصرف مع من صوّر المقطع بدلاً من تهديد الأهالي.

وأشار الأهالي إلى أن عدم وجود مطبات اصطناعية في المنطقة التجارية والسكنية وسط المركز تسببت في وقوع العديد من الحوادث.

وأضاف الأهالي: بلدية المحافظة قامت بعمل تلك المطبات على طرق تابعة لوزارة النقل في مراكز أخرى، متهمين البلدية بالتفرقة في تقديم الخدمات بين مراكز المحافظة، مؤكدين أن طريق مركز ربوع العين الذي وقعت به حادثة الدهس تم إنشاؤه وسفلتته قبل 15 عامًا من قبل وزارة النقل، فهل يعقل أنه لم يسلم لبلدية أضم حتى اليوم؟!



واتهم الأهالي البلدية بأنها قد فشلت في تقديم الخدمات المناسبة للمواطنين، وأنها تحاول في بيانها الصادر تكميم الأفواه عن مطالبتهم بالخدمات المستحقة.

وكانت بلدية محافظة أضم قد أصدرت بيانًا مساء أمس، أكدت فيه أن الطريق الذي وقعت به حادثة الدهس في مركز ربوع العين تابع لوزارة النقل، وليس لبلدية أضم. وأكدت أنها ستحتفظ بحقّها القانوني ضد كل من اتهم البلدية بالتقصير.