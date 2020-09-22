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رغم الجائحة.. صفقات السعوديين العقارية تقفز في دبي وهذا حصادها

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رغم الجائحة.. صفقات السعوديين العقارية تقفز في دبي وهذا حصادها رغم الجائحة.. صفقات السعوديين العقارية تقفز في دبي وهذا حصادها
متحدث دائرة الأراضي: نهج يتعزز بفضل الحوافز التي طرحتها

رغم الجائحة.. صفقات السعوديين العقارية تقفز في دبي وهذا حصادها

قال متحدث باسم دائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن معدل إقبال المستثمرين من على الاستثمار في سوق عقارات دبي، زاد خلال الآونة الأخيرة؛ على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة "كوفيد 19".

وأوضح المتحدث لصحيفة "البيان الاقتصادي"، أن الدائرة وثقت 1466 صفقة شراء عقارية أبرمها 1004 مستثمرين سعوديين بقيمة إجمالية بلغت ملياري درهم منذ بداية العام الجاري.

وأشار إلى أن المستثمر السعودي مطمئن عمومًا إلى جدوى استثماراته في دبي، ومطمئن إلى أنه سيجني عائدًا استثماريًّا مجزيًّا؛ لذلك يواصل اقتناص الفرص الاستثمارية في السوق العقارية، محافظًا على مكانته التاريخية المتقدمة في مجال الاستثمار العقاري في دبي، وثقته بالامتيازات الهائلة التي توفرها الإمارة، وما تقدمه من فرص فريدة على مستوى العالم.

وتَوَقّع أن يتعزز هذا النهج الاستثماري للمستثمر السعودي في الأشهر المتبقية من العام بفضل الحوافز والتسهيلات التي طرحتها الحكومة خلال الأشهر الماضية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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