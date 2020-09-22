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أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في حفر الباطن

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أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في حفر الباطن أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" في حفر الباطن
منذ بدء العمل بها ومن خلال 4 عيادات موزعة على عدة مرافق صحية

أكثر من 10 آلاف مستفيد من خدمات عيادات

قدّمت عيادات "تطمن" في حفر الباطن، خدماتها لـ 10254 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى، إضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.

يُذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل مَن يشعر بأعراض المستجد COVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة

للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.عيادات تطمن حفر الباطن

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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