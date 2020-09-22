"السديس" يكلِّف 10 مديرين بإدارات بشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي

★ ★ ★ ★ ★

من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية العالية لتولي مسؤولية عدد من الإدارات

أصدر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، قرارًا بتكليف (١٠) مديرين من أصحاب الخبرات والمؤهلات العلمية العالية بإدارة عدد من الإدارات بوكالة الرئاسة لشؤون المكتبات والمطبوعات والبحث العلمي، هم:

- عابد بن عبدالله بكري مديرًا لمكتب الوكالة إضافة إلى عمله مساعدًا للمدير العام لمكتبة الحرم المكي الشريف للشؤون الإدارية.

- أحمد بن مساعد السويهري مديرًا عامًّا لإدارة العلاقات العامة بالوكالة.

- إبراهيم بن عبدالمجيد البركاتي مديرًا لمركز المخطوطات.

- بندر بن محمد العمرو مديرًا لإدارة العلاقات والبرامج.

- أيمن بن محمد السهلي مديرًا لإدارة الخدمات المكتبية إضافة إلى عمله أمينًا للمكتبة.

- محمد بن مقبول المطرفي مديرًا لإدارة المكتبة الرقمية.

- ريان بن محمد المسعودي مديرًا للإعلام والاتصال إضافة إلى عمله.

- أيمن بن عبدالرحمن الحذيفي مديرًا لإدارة الصحف والدوريات.

- نايف بن سعد السبيعي مديرًا للترجمة.

- راشد بن شرف الشريف مديرًا لوحدة الطفل.