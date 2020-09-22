مقتل امرأة وإصابة 11 مدنيًا في قصف حوثي استهدف الأحياء السكنية شرق تعز

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مصدر محلي قال إن الميليشيا أطلقت 15 قذيفة دبابة على الأهالي بأماكن تمركزها

قتلت امرأة وأصيب 11 من المدنيين بينهم أطفال ونساء، الاثنين، في قصف لميليشيات الحوثي الإجرامية استهدف الأحياء السكنية شرق مدينة تعز اليمنية.

وتفصيلاً، قال مصدر محلي في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" :"إن ميليشيات الحوثي استهدفت الأحياء السكنية بعدد 15 قذيفة دبابة من أماكن تمركزها في تبة سوفتيل".

وأضاف المصدر"أن القصف أسفر عنه مقتل امرأة وإصابة 11 من المدنيين، بينهم 4 أطفال أسعفوا إلى المستشفى".

