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سلطان بن سلمان: بلادنا قامت على وحدة للقلوب قبل وحدتها الجغرافية
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
الأهلي يتعاقد مع الصربي فيجسا لمدة موسمين.. قادمًا من بنفيكا
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:54 مساءً
تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7%
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:40 مساءً
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟
-
الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية
-
الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد
-
الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة
-
الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
أخبار العالم
BBC News عربي
حفلة غنائية للسيدة أم كلثوم باستخدام تقنيات الهولوغرام
أخبار العالم
BBC News عربي
الاثنين 21 سبتمبر 2020 12:11 صباحاً
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معلومات الكاتب
بديع النصاري
https://www.3yonnews.com/
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