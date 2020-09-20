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تراجع دخل الأردن السياحي بنسبة 63.7%
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:40 مساءً
لماذا يتوجب على العالم الأخذ برؤية الملك سلمان في التعامل مع إيران؟
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
أهالي عسير يهنّئون المملكة في عامها التسعين برسائل إلكترونية
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
"يويفا" يوصي باستمرار "التبديلات الخمسة" في مسابقاته للموسم الجديد
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
"العبداللطيف" ينوه بنعمة الأمن والإنجازات منذ تأسيس الدولة المباركة
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
"نوارة التطوعي" يحتفل باليوم الوطني في مستشفى الملك سلمان
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
إنفوجرافيك.. كورونا في حائل 63 حالة تعافٍ و9 إصابات جديدة ولا وفيات
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
"الحوار العالمي" يشارك في الجلسة الختامية للقاء التشاوري الأوروبي
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
أمير تبوك يرفع برقيتي تهنئة للقيادة بمناسبة اليوم الوطني
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
"الحارثي" يتلقى التعازي في شقيقه الأكبر "سعد"
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الخميس 24 سبتمبر 2020 06:33 مساءً
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السفيرة عزيزة - "شريعة المتعاقدين" .. ضمانات وحقوق المرأة في عقد الزواج
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DMC
الأحد 20 سبتمبر 2020 05:20 مساءً
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