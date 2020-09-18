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شاهد .. بروح الأبوية والعفوية.. وزير التعليم يلتقي معلماً تحامل على مرضه لأداء رسالته

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شاهد .. بروح الأبوية والعفوية.. وزير التعليم يلتقي معلماً تحامل على مرضه لأداء رسالته شاهد .. بروح الأبوية والعفوية.. وزير التعليم يلتقي معلماً تحامل على مرضه لأداء رسالته
أكد أنه بهذا العمل ضرب نموذجاً مشرفاً لمهنة التعليم ورسالته

شاهد .. بروح الأبوية والعفوية.. وزير التعليم يلتقي معلماً تحامل على مرضه لأداء رسالته

التقى وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ عبر منصة "مدرستي" بمعلم لم يمنعه مرض السرطان أن يؤدي رسالة التعليم، وتحامل على المرض ودرّس طلابه عن بعد.

وأظهر مقطع نشره حساب وزارة التعليم عبارات أبوية ومشاعر أخوية تخاطب بها وزير التعليم مع المعلم محمد الفيفي وطلابه اطمأن خلالها "آل الشيخ" على صحة المعلم، وأشاد بإخلاصه وتفانيه في أداء رسالته.

وأكد له أنه بهذا العمل ضرب نموذجاً مشرفاً لمهنة التعليم ورسالة التعليم، سائلاً الله له بالشفاء العاجل، مشيراً بأن ذلك الموقف غير مستغرب من المعلمين والمعلمات، كذلك ناقش مع المعلم مستوى حضور الطلاب عبر منصة مدرستي، وكان له مداخلات مع الطلاب سادتها روح الأبوية والعفوية. وزير التعليم حمد آل الشيخ وزارة التعليم التعليم عن بعد منصة مدرستي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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