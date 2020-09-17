أخبار عاجلة

صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي عن فيلم على جنب ياسطى: عبد الرحيم كمال عمل سيناريو شيك وحلو بشكل -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يختار أهم مشهد له في مسلسل أبو ضحكة جنان وليه المشهد ده أثر فيه -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي وعلاقته بالدكتور النفسي وكواليس فيلم "حب البنات" -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي يحكي تفاصيل تجربة "أبو ضحكة جنان" وتجسيده لشخصية الراحل إسماعيل يس -
صاحبة السعادة - أشرف عبد الباقي في 2003 خدت 3 ضربات ورا بعض وانا مؤمن بـ قضاء ربنا -
ملعب ONTime - عاجل ..فايلر يبلغ بعض اللاعبين الاساسيين بعدم وجودهم في المعسكر بداية مباراة أف سي مصر -
"جمهور التالتة - أحمد عز يحلل مباراة تشيلسي وليفربول.."فابينهو هو سر أنتصار ليفربول -
ملعب ONTime - طارق سليمان : مبروك لكل جماهير النادي يالتتويج ببطولة الدوري العام -
نشر منظومات صواريخ اس-300 و اس-400 في مناورات قوقاز-2020 -
جلسة استماع في الأمم المتحدة تحرج أمير قطر.. والقضية تعذيب "شيخ" وإلقائه في المعتقل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الشؤون الإسلامية بالقصيم تطلق غدًا 36 كلمة دعوية لغرس اللحمة الوطنية

Print
في جوامع ومساجد المنطقة.. مواكبة لليوم الوطني الـ90

الشؤون الإسلامية بالقصيم تطلق غدًا 36 كلمة دعوية لغرس اللحمة الوطنية

تنطلق غدًا الجمعة، 36 كلمة دعوية لغرس قيم اللحمة الوطنية في مساجد وجوامع منطقة القصيم، التي ينظمها فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة.

يأتي ذلك مواكبة لليوم الوطني التسعين للمملكة، بتوجيهات ومتابعة من الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ.

وتهدف الكلمات إلى ترسيخ قيم اللحمة الوطنية والانتماء وتعزيز المواطنة الصالحة في المجتمع، وبيان مكانة المملكة وجهود قادتها في خدمة الإسلام ورعاية الحرمين التي يقدمها نخبة من الدعاة الرسميين بفرع الوزارة بالمنطقة.

كما تتناول الكلمات موضوعات متنوعة عن بيان أهمية تعزيز قيم المواطنة وبيان الإنجازات الوطنية التي تحققت لهذا البلد المعطاء بفضل الله، ثم بجهود القيادة الرشيدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، وبيان الحقوق الواجبة على الراعي والرعية وأهمية السمع والطاعة لولاة الأمور، والحث على اللحمة والاعتصام والتحذير من التفرق والاختلاف.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن مجموعة من البرامج والمناشط، اعتمدتها الوزارة ضمن أعمالها وبرامجها، بمناسبة اليوم الوطني لتوحيد المملكة العربية ، في إطار رسالة الوزارة لغرس قيم اللحمة الوطنية من خلال منابرها المختلفة وبرامجها المتنوعة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

وزير الخارجية الروسي: ندعم جهود السعودية في تعزيز الحوار والتفاهم جنوب اليمن

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

اعتباراً من يوم غد.. "الباكستانية" تبدأ عمليات الطيران إلى السعودية

شبكة عيون الإخبارية