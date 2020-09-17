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مصر تسجِّل 128 حالة جديدة بكورونا و17 وفاة
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:48 صباحاً
الأسبوع في 9 صور .. "قارب الموت" وحرائق الغابات تخطفان المشهد
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:48 صباحاً
وسط ظروف قاهرة.. الهلال يواجه خودرو الإيراني من أجل حسم بطاقة العبور لدور الـ16
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:48 صباحاً
شاهد .. "الشيف الكفيف" كيف يتفنن بطهي الطعام
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:48 صباحاً
مكة.. حائط إلكتروني بمشاركة مسؤولين وتربويين للتعبير عن مشاعر الحب للوطن
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:48 صباحاً
جمهور التالتة - مروان محسن: قبل مباراة الجونة "كنت حاسس أني هنزل أجيب جول"
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:46 صباحاً
جمهور التالتة - سامي قمصان مدرب الأهلي يتحدث عن آخر تحضيرات فايلر لمباراة دوري الأبطال
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:46 صباحاً
جمهور التالتة - سامي قمصان: الثقة بالنفس من أهم الميزات التي ساهمت في نجاح فايلر مع الأهلي
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:46 صباحاً
حشرات وأعشاب وقواقع.. تفضل وتناول هذا السوشي الفاخر
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:33 صباحاً
كيف سينعكس تطبيع الخليج مع إسرائيل على إيران؟.. إعلامي سعودي يوضح لشبكتنا
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:33 صباحاً
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مساء dmc - رئيس الجامعة المصرية اليابانية : نتعاون مع الجامعات اليابانية لتدريب الطلاب
DMC
DMC
الخميس 17 سبتمبر 2020 12:27 صباحاً
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