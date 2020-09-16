أمير الباحة يُدشن الموقع الإلكتروني لـ"بوابة الباحة للاستثمار"

★ ★ ★ ★ ★

تهدف إلى جلب الشركات والمطاعم والكافيهات

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، في مكتبه اليوم الأربعاء، الموقع الإلكتروني لبوابة الباحة للاستثمار التي وجه بإنشائها.

واستمع أمير الباحة لشرح من وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي، عن تفاصيل الموقع.

وقال: إن البوابة تهدف إلى تطوير الاستثمار بالمنطقة ومحافظاتها وجلب المستثمرين من شركات ومطاعم وكافيهات وتسهيل إجراءاتهم.

وأضاف أن البوابة تحتوي على معلومات شاملة للمواقع والفرص الاستثمارية بالمنطقة، ومعلومات سياحية وتراثية، ودليل للجهات الحكومية والأهلية، وأخبار وصور عن الباحة ومحافظاتها، إضافة إلى أن جميع المواقع الاستثمارية بالمنطقة محددة بمواقعها الجغرافية والمساحات لتلك المواقع، وتحتوي على دراسات لمشاريع استثمارية يمكن إقامتها في المنطقة.

ونوّه أمير المنطقة إلى الدعم السخي الذي تلقاه منطقة الباحة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما تشهده من تطور ملحوظ؛ لهو دليل واضح على ذلك، مؤكدًا أن بوابة الباحة للاستثمار ستتيح للمستثمرين الاستثمار بالمنطقة بكل يسر وسهولة، وتحقيقًا لرؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.