أخبار عاجلة

حشرات وأعشاب وقواقع.. تفضل وتناول هذا السوشي الفاخر -
كيف سينعكس تطبيع الخليج مع إسرائيل على إيران؟.. إعلامي سعودي يوضح لشبكتنا -
رحلة ليست إلى أي مكان.. والتذاكر تباع خلال دقائق -
من مصر | اللجان الإخوانية تروج الشائعات حول هدم المساجد وإزالة العقارات -
من مصر | السجل الإجرامي للإرهابي محمود عزت.. رجل العنف المسلح -
من مصر | هاشتاج #بالسيسي_نتحدى_الدنيا يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي -
هزر فزر | مش ممكن اللي عملته حنان مطاوع في اللعبة دي.. ضحكت الاستوديو كله ضحك بدموع -
دياب تفوق على تامر حبيب في اللعبة دي لدرجة إنه كان هيبيع فريقه خلاص ???? -
هزر فزر | فريق يبقى فيه "دياب" ويخسر في الأغاني؟!.. ما يصحش برضه.. اسمع دياب في أغاني من كل الألوان -
هزر فزر | الفريق الفرفوش رزق ❤️????.. مفيش أغنية فريق "زعلانة من الدنيا يا فاطمة" وقف عندها ???? -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الباحة يُدشن الموقع الإلكتروني لـ"بوابة الباحة للاستثمار"

Print
تهدف إلى جلب الشركات والمطاعم والكافيهات

أمير الباحة يُدشن الموقع الإلكتروني لـ

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز، في مكتبه اليوم الأربعاء، الموقع الإلكتروني لبوابة الباحة للاستثمار التي وجه بإنشائها.

واستمع أمير الباحة لشرح من وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية صالح بن محمد القلطي، عن تفاصيل الموقع.

وقال: إن البوابة تهدف إلى تطوير الاستثمار بالمنطقة ومحافظاتها وجلب المستثمرين من شركات ومطاعم وكافيهات وتسهيل إجراءاتهم.

وأضاف أن البوابة تحتوي على معلومات شاملة للمواقع والفرص الاستثمارية بالمنطقة، ومعلومات سياحية وتراثية، ودليل للجهات الحكومية والأهلية، وأخبار وصور عن الباحة ومحافظاتها، إضافة إلى أن جميع المواقع الاستثمارية بالمنطقة محددة بمواقعها الجغرافية والمساحات لتلك المواقع، وتحتوي على دراسات لمشاريع استثمارية يمكن إقامتها في المنطقة.

ونوّه أمير المنطقة إلى الدعم السخي الذي تلقاه منطقة الباحة من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وما تشهده من تطور ملحوظ؛ لهو دليل واضح على ذلك، مؤكدًا أن بوابة الباحة للاستثمار ستتيح للمستثمرين الاستثمار بالمنطقة بكل يسر وسهولة، وتحقيقًا لرؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.

أمير الباحة يُدشن الموقع الإلكتروني لـ

أمير الباحة يُدشن الموقع الإلكتروني لـ

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

شبكة عيون الإخبارية