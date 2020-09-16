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"الشؤون الإسلامية" بالرياض تستعرض التعاون مع "نجاح الأسرة" في التوعية والإرشاد

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خلال لقاء حضره عدد من مسؤولي فرع الوزارة بالمنطقة

التقى المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض المكلف الدكتور هاني بن سالم الحارثي، في مكتبه بالفرع، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس إدارة جمعية نجاح الأسرة الدكتور عبد العزيز بن سعد الدواس، وأعضاء مجلس الإدارة، بحضور عدد من المسؤولين بالفرع.

وفي مستهلّ اللقاء، رحب الدكتور هاني الحارثي برئيس وأعضاء الجمعية، واستعرض معهم سبل التعاون المشترك مع الفرع في مجالات الدعوة والإرشاد وحماية الأسرة من الانحراف الفكري وتعزيز القيم والمبادئ التي تحمي الأسرة.

كما ناقش دور منابر الجمعة والمسجد في تعزيز دور الأسرة في أمن المجتمع.

وقال المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة الرياض الدكتور هاني الحارثي: إن الوزارة بتوجيهات ومتابعة الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، تسعى دائمًا لتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والجمعيات في مجالات التوعية والإرشاد ونشر الوسطية والاعتدال وحماية المجتمع من الانحرافات الفكرية في ضوء رسالة الوزارة وأهدافها العامة.

وفي ذات الشأن نوّه رئيس مجلس إدارة جمعية نجاح الأسرة، الدكتور عبد العزيز بن سعد الدواس، إلى دور وزارة الشؤون الإسلامية في توعية وإرشاد المجتمع بكل فئاته، ونشر الوعي الشرعي الذي يقوم على الوسطية والاعتدال وفق توجيهات القيادة الرشيدة، مؤكدًا أن الجمعية تعتبر الشؤون الإسلامية أقوى شريك مؤثر للقيام برسالتها وأهدافها العامة لحماية الأسرة التي هي أساس المجتمع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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