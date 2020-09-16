أخبار عاجلة

مساء dmc - رئيس الحكومة يتابع خطة الانتقال للعاصمة الإدارية بداية من العام المقبل -
مساء dmc - القومي للأمومة والطفولة يوقف زواج طفلين في سوهاج وهاتفيا مدير عام نجدة الطفل يؤكد -
مساء dmc - مساء dmc يناقش تطورات فيروس كورونا حول العالم ود. عادل خطاب يوضح مستجدات الوصول للقاح -
لعلهم يفقهون | التفسير المصور | السبت 19/9/2020 | الحلقة الكاملة -
اليوم - مع "سارة حازم" | السبت 19/9/2020 | الحلقة الكاملة -
اليوم - د.حسام عبد الغفار: المحكمة أيدت قرار عزل 3 أساتذة بتهمة تسريب الإمتحانات -
تعرف جمع تار ؟ -
الأم الحديدية ويزو تأكل عيالها في مسرح مصر -
الشيف حسن | طريقة عمل سلطة القدسية -
الشيف حسن | طريقة تحضير الكفتة بشكل مثالي من الشيف حسن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"هدف" يودع 10 ملايين ريال مكافأة لـ3661 متدربًا ومتدربة

Print
"هدف" يودع 10 ملايين ريال مكافأة لـ3661 متدربًا ومتدربة "هدف" يودع 10 ملايين ريال مكافأة لـ3661 متدربًا ومتدربة
لمشاركتهم في برنامج "تمهير".. عن شهر أغسطس الماضي

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، 9.798 مليون ريال مكافأة لـ3661 متدربًا ومتدربة في برنامج التدريب على رأس العمل "تمهير"؛ وذلك عن شهر أغسطس الماضي.

وحددت آلية البرنامج، تقديمَ مكافأة مالية قدرها ألفا ريال، تودَع في حساب المتدربين والمتدربات الملتحقين بالبرنامج من خريجي وخريجات الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية في المملكة، بعد شمولهم للبرنامج مؤخرًا، بالإضافة إلى إيداع مكافأة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال لحملة البكالوريوس فأعلى خلال فترة التدريب، وتحمل تأمينًا ضد المخاطر للمتدربين، كما يحصل المتدرب على شهادة خبرة بعد إتمامه البرنامج التدريبي، تزيد من فرص توظيفه في سوق العمل.

ويشترط برنامج "تمهير" أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن تشير سجلات التأمينات الاجتماعية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لعدم تسجيل المتقدم على أي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة، وأن يكون حاصلًا على درجة الدبلوم أو البكالوريوس فأعلى، ولم يسبق له الاستفادة من البرنامج؛ إذ يمكن للسعوديين والسعوديات الراغبين في الالتحاق بالبرنامج، زيارة الصفحة الإلكترونية للبرنامج على الرابط taqat.sa.

ويأتي برنامج "تمهير" إنفاذًا للأمر السامي الكريم رقم 40262 وتاريخ 18/ 8/ 1437هـ، وتتراوح مدة التدريب في البرنامج من 3 إلى 6 أشهر، يتم خلالها التدريب لدى المؤسسات الحكومية والمنظمات الدولية والمنشآت المتميزة، لكي يتمكنوا من اكتساب الخبرات والمهارات اللازمة لإعدادهم للعمل.

وجدد "هدف" دعوته لجميع منشآت القطاع الخاص إلى عرض الفرص التدريبية المتاحة لديه؛ لاستقطاب الكوادر الوطنية وتدريبهم على رأس العمل ضمن البرنامج، ووفقًا لآلية البرنامج، يتطلب تسجيل الأفراد وعرض الفرصة التدريبية للمنشآت من خلال البوابة الوطنية للعمل "طاقات".صندوق تنمية الموارد البشرية هدف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

بالفيديو .. جزيرة "ماركا" الأجمل على سواحل عسير

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

سفير تركي سابق: قطر دولة ضعيفة جدًا والاعتماد عليها في ليبيا يُصعب الموقف

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

الیوم الوطني وخطبة الجمعة

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!!

شبكة عيون الإخبارية