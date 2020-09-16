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مخيف.. ضيف مرعب يقترب من رجل نائم

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فيديو مخيف.. ضيف مرعب يقترب من رجل نائم مخيف.. ضيف مرعب يقترب من رجل نائم
قُرب المسبح بمنزل العائلة

فيديو مخيف.. ضيف مرعب يقترب من رجل نائم

تَخَيّل أن تكون نائمًا في منزلك، وفجأة يوقظك دب بني ضخم وهو يمسك بقدمك؛ هذا ما حدث عندما اقتحم هذا الحيوان حديقة منزل بولاية ماساتشوستس، وتَجَوّل قرب مسبح العائلة؛ بينما كان مالك المنزل نائمًا في الفناء.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ بدأ كل شيء عندما اقتحم الدب منطقة مسبح السيد ماثيو بيت، بمدينة جرينفيلد، وبدأ يتجول في المكان.

ويبدو أن الدب كان ظمآن ويرغب في شرب بعض ، وبعدما روى ظمأه، توجه نحو الرجل الذي كان نائمًا، ودفع الدب قدم "بيت" وأيقظه من نومه، قبل أن يركض مبتعدًا؛ بينما أمسك "بيت" جواله، لا ليطلب النجدة؛ ولكن ليلتقط صورة للدب.

ونقلت "CNN" عن "داون"، زوجة "بيت"، أنهم يشاهدون الدببة أحيانًا في منطقتهم التي تحيط بها غابة من الأشجار.

وأكدت "داون"، أنها سوف تغلق أبواب المسبح في المستقبل؛ حتى لا تتسلل الدببة إلى الداخل.ولاية ماساتشوستس دب بني ضخم

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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