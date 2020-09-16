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"غامالي": موجات ستتوالى لحين تطوير "مناعة جماعية"

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"غامالي": موجات فيروس كورونا ستتوالى لحين تطوير "مناعة جماعية" "غامالي": موجات ستتوالى لحين تطوير "مناعة جماعية"
غينتسبورغ: من المخطط تطعيم معظم سكان بحلول الصيف المقبل

قال مدير مركز "غامالي" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، ألكسندر غينتسبورغ، إنه ينبغي توقع حدوث موجات ثانية وثالثة ولاحقة من حتى يتم تطوير "مناعة جماعية".

واضاف غينتسبورغ في مداخلة تلفزيونية، اليوم، رداً على سؤال عما إذا كانت ستكون هناك موجة ثانية من فيروس "كورونا": "إلى أن يتم تطعيمنا على مستوى سكاني جيد، ستكون هناك مع الأسف موجة ثانية وثالثة وموجة عاشرة من فيروس كورونا".

وكان غينتسبورغ، قد صرح في وقت سابق، أنه من المخطط تطعيم معظم سكان روسيا ضد عدوى فيروس "كورونا" المستجد بحلول الصيف المقبل، مؤكدا أن الحديث لا يدور حول هزيمة الفيروس نفسه.

وأوضح أنه من أجل السيطرة على العدوى، من الضروري تطعيم ثلثي السكان، أي 70 - 75 مليوناً.

ووفق "سبوتنك عربي"، أضاف "في الوقت نفسه، نحن لا نتحدث عن انتصار كامل على الفيروس نفسه، لكن عن التطعيم فقط".

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز غامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة، بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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