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داوود أوغلو: فشل حزب "أردوغان" تجلى في عزلة تركيا بأزمة شرق المتوسط

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داوود أوغلو: فشل حزب "أردوغان" تجلى في عزلة تركيا بأزمة شرق المتوسط داوود أوغلو: فشل حزب "أردوغان" تجلى في عزلة تركيا بأزمة شرق المتوسط
رحّب بدعوة صلاح الدين دميرتاش للتحالف بين القيادات السياسية المعارضة

داوود أوغلو: فشل حزب

رأى رئيس الوزراء التركي السابق رئيس "حزب المستقبل" المعارض أحمد داوود أوغلو، أن بقاء تركيا وحيدة في أزمة شرق المتوسط، دليل على فشل حزب "العدالة والتنمية" الحاكم دبلوماسيًّا.

وبحسب صحيفة "زمان" التركية، علّق أوغلو على التوترات التي يشهدها شرق المتوسط، بالقول: إن الدول التي تتعارض مصالحها في المنطقة وحّدت صفوفها ضد تركيا؛ مؤكدًا أن وقوف تركيا بمفردها دفاعًا عن "قضية محقة لها"؛ يعني فشل الحزب الحاكم في الدبلوماسية.

وعلى صعيد آخر، رحّب داوود أوغلو بدعوة رئيس "حزب الشعوب الديمقراطي" الكردي السابق والمعتقل منذ نحو أربع سنوات صلاح الدين دميرتاش، للتحالف بين القيادات السياسية المعارضة؛ قائلًا: إن من الصواب لمستقبل البلاد لقاءُ أي شخص يؤمن بالديمقراطية في تركيا كمبدأ ونجح في إبعاد نفسه عن الإرهاب.

وكان السياسي التركي قد قال في انتقادات سابقة لأداء حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان: إن بلاده تجازف بالدخول في مواجهة عسكرية بشرق المتوسط؛ لأنها تعطي للقوة أولوية على الدبلوماسية.أوغلو تركيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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