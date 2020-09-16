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جمهور التالتة - فتحي مبروك: الأهلي حسم لقب الدوري مبكرا والفترة القادمة هامة لتجهيز الفريق لأفريقيا
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:15 صباحاً
جمهور التالتة - محمد عبد السلام: مصر المقاصة كان سيقوم بعمل ممر شرفي لأي نادي يفوز بالدوري
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:15 صباحاً
جمهور التالتة - تعليق إبراهيم فايق على تتويج الأهلي بالدوري الـ 42 .. الشغف والجمهور دايما رقم واحد
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:15 صباحاً
ستاد مصر - لقاءات خاصة مع نجوم النادي الأهلي عقب التتويج ببطولة الدوري العام
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:14 صباحاً
ستاد مصر - إيهاب جلال : أبارك التتويج للأهلي أولا .. لاحت لنا فرص عديدة وغير راض عن التعادل
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:14 صباحاً
بعد غلقه لمدة 28 ساعة.. تعرف على التحويلات المرورية في الهرم
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:10 صباحاً
هتافات ضد رئيس الوفد احتجاجا على المشاركة في قائمة التحالف في الانتخابات البرلمانية
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:10 صباحاً
"حياة كريمة" تطلق ٧ قوافل طبية بالمحافظات
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:10 صباحاً
الأهلي يكتسح الجميع ويفقد رقماً واحداً في الدوري الـ 42
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:10 صباحاً
رائد صناعة السجاد في مصر... وفاة محمد فريد خميس
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الأحد 20 سبتمبر 2020 12:09 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
مصر
Al Nahar TV
مداخلة رجل الأعمال رمزي سليم وتكفله بمصروف شهري كبير لدعم الطالبة المتفوقة ياسمين بنت كفر الشيخ
مصر
Al Nahar TV
الأربعاء 16 سبتمبر 2020 08:05 صباحاً
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