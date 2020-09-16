محافظ محايل ورجال الأعمال والمشايخ والأهالي ينعشون خزانة الشهيد

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بلغت أكثر من 366 ألفًا وحافلة للفريق

تلقت إدارة نادي الشهيد الرياضي بمحافظة محايل عسير تبرعًا سخيًا من محافظ محايل ورجال الأعمال ومشايخ القبائل والنواب والأهالي بلغ أكثر من 366 ألف ريال، إضافة إلى حافلة للفريق قدمها أحد رجال الأعمال دعمًا للإدارة وإسهامًا في دعم مسيرة النادي لمواجهة الأعباء المالية المترتبة عليها.

جاء ذلك خلال الحفل الخطابي الذي نظمته إدارة النادي مساء أمس بحضور محافظ محايل علي الفلقي.

وألقى المحافظ "الفلقي" كلمة بهذه المناسبة بارك خلالها لإدارة النادي تأهل فريق الشباب لدوري الدرجة الأولى لأول مرة في تاريخه، مؤكدًا أهمية المرحلة القادمة، وشكر إدارة النادي ولاعبي الفريق والجهازين الفني والإداري على جهودهم التي بذلوها خلال منافسات الموسم الماضي، متمنيًا لهم مزيدًا من التألق خلال منافسات الموسم القادم، عقب ذلك كرمت إدارة النادي لاعبي الفريق بمكافآت مالية وشهادات تقدير نظير تأهلهم لدوري الدرجة الأولى، فيما كرّم رئيس النادي السابق إبراهيم غالب إدارة نادي الشهيد بدروع تذكارية.

وعبّر رئيس النادي محمد الحسين الفلقي عن خالص شكره وتقديره لمحافظ محايل المكلف ولرجال الأعمال ومشايخ القبائل والنواب والأهالي على هذه البادرة الكريمة وعلى دعمهم الدائم والسخي للشهيد والذي يحظى بتقدير إدارة النادي شاكرًا لهم وقفاتهم المعتادة مع النادي.