أخبار عاجلة

الدكش يكشف ما فعله ايهاب جلال مع فايلر ورد فعل عمرو مرعي بعد تغيره -
الأهلي بطلا للدوري لخامس مرة على التوالي وللـ42 في تاريخه -
الفنان احمد الشقنقيري يؤزر الاهلي امام المقاصة من مدرجات القاهرة -
بدلاء الاهلي يعترضون علي حكم لقاء المقاصة و الحكم الرابع يتدخل -
إيهاب جلال وجهاز الاهلي حبايب عقب التعادل -
جماهير الاهلي تحيى لاعبيها عقب لقاء المقاصة وتهنئهم بالدوري -
سيد عبد الحفيظ يؤزر الاهلي امام المقاصة من مدرجات استاد القاهرة -
عنده 22 سنة ومات وهو بيصلى ورد الطب البيطرى على علاج الفراخ والطبيب الكاذب وحقيقة حديث أيما امرأ -
منتجون يكذبون "الجزيرة" بشأن احتكار الإنتاج الفني.. وإسعاد يونس سعيدة بإيرادات زنزانة 7 -
لاعبي المقاصه يرتدون تيشيرت يحمل صورة مؤمن زكريا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"التعهد بالحجر الصحي" ضمن الإجراءات الاحترازية للقادمين للمملكة.. هنا التفاصيل

Print
"التعهد بالحجر الصحي" ضمن الإجراءات الاحترازية للقادمين للمملكة.. هنا التفاصيل "التعهد بالحجر الصحي" ضمن الإجراءات الاحترازية للقادمين للمملكة.. هنا التفاصيل
بعد السماح بدخول المقيمين العالقين منذ مارس الماضي والزوار من مجلس التعاون

يعدُّ التعهد والإقرار الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية للقادمين إلى بدءًا من 15 سبتمبر، وفقًا للقرارات الصادرة عن وزارة الداخلية واللجنة المعنية بمكافحة وباء كورونا بالسعودية.

وتفصيلاً، جاء ذلك بعد السماح بدخول الزوار والمقيمين العالقين في الخارج منذ مارس الماضي، والزوار من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؛ إذ وُضعت آلية احترازية مع جميع القادمين من خارج السعودية، ولا استثناء فيها، وهي التوقيع على الإقرار الصحي، مع الاشتراك في تطبيقَي "تطمن" و"توكلنا"، وفور الوصول يتعهد القادم إلى السعودية بالحجر الصحي لمدة يومَين كاملَين، وفي اليوم الثالث يقوم بعمل فحص لفيروس كورونا، أو يستمر الحجر الصحي لمدة أسبوع كامل بدون فحص، ويتم ذلك أثناء الوجود بصالات المغادرة أو الطائرة قبل الهبوط.

ويعتبر الحجر الصحي إجراء احترازيًّا للأشخاص القادمين من خارج السعودية، ولا يكون لديهم أعراض، ويقومون بتسجيل مكان الإقامة خلال مدة ثماني ساعات من الوصول، وإذا لم يتم التسجيل في التطبيقات المقررة خلال 24 ساعة تُبلَّغ في الحال الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

شبكة عيون الإخبارية