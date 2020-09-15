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"آل محسن" في ذمة الله

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"آل محسن" في ذمة الله "آل محسن" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى اللواء البحري الركن حسن بن عبدالله آل محسن، الذي وافته المنية صباح أمس الاثنين.

ويحمل "آل محسن" سجلًّا حافلًا بالإنجازات بخدمة وطنه في القوات البحرية والقوات المسلحة، تخللها عدد من المهام والواجبات، وقد عُرف عنه تميزه القيادي والإداري.

وسيتم الصلاة عليه والدفن عقب صلاة الظهر اليوم الثلاثاء في أبها بمقبرة قرية شرمة.

وقال نائب قبيلة الرفقتين الشيخ حسن بن أحمد آل محسن: إنه التزامًا بالأوامر الصادرة في الوقت الراهن؛ فيُكتفى بالتعزية هاتفيًّا وعبر وسائل التواصل الاجتماعي؛ داعيًا الله عز وجل أن يُسكن الفقيد فسيح جناته، وأن يُلهم أهله الصبر والسلوان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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