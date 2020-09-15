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: أي هجوم إيراني سيواجَه بردّ أقوى بألف مرة!

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ترامب: أي هجوم إيراني سيواجَه بردّ أقوى بألف مرة! : أي هجوم إيراني سيواجَه بردّ أقوى بألف مرة!
على خلفية تخطيط طهران لاغتيال السفيرة الأمريكية بإفريقيا

ترامب: أي هجوم إيراني سيواجَه بردّ أقوى بألف مرة!

حذّر الرئيس الأمريكي دونالد من أن أي هجوم إيراني على بلاده سيواجه برد "أقوى بألف مرة"؛ وذلك على خلفية تقارير عن تخطيط طهران لاغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا.

وكتب ترامب عبر "تويتر" صباح اليوم الثلاثاء: "وفقًا لتقارير صحفية، تخطط إيران ربما لعملية اغتيال أو هجوم ضد الولايات المتحدة انتقامًا لمقتل القائد الإرهابي قاسم سليماني".

ووفق " اليوم" أضاف: "أي هجوم من جانب طهران بأي شكل من الأشكال على الولايات المتحدة، سيواجه بهجوم أكبر بألف مرة على إيران".

وكان موقع "بوليتيكو" الأمريكي قد نقل عن مصادر حكومية واستخباراتية أن إيران خططت لمحاولة اغتيال السفيرة الأمريكية في جنوب إفريقيا لانا ماركس منذ الربيع، وهو ما نفته طهران بشكل قاطع.

من جانبها، أكدت سلطات جنوب إفريقيا أنها ليست على علم بتحضير إيران مخططًا لعملية اغتيال سفيرة الولايات المتحدة في البلاد.دونالد ترامب

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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