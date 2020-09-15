"أمير تبوك" يشيد بالجهود والنجاحات الكبيرة التي قدّمتها المملكة في مواجهة "كورونا"

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خلال جلسته الأسبوعية مع المواطنين والمسؤولين ونوّه بارتفاع نسب التعافي

أشاد أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، بالجهود والنجاحات الكبيرة التي حقّقتها المملكة، بتوجيه مباشر ودعم ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لمواجهة جائحة فيروس كورونا، وما أسهمت به الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الدولة في التخفيف من آثار وتبعات الجائحة للحفاظ على صحة المواطن والمقيم.

ونوّه الأمير فهد بن سلطان، خلال جلسته الأسبوعية، مساء أمس، برؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية، في القصر الحكومي بتبوك، بالنسب الكبيرة التي وصلت إليها حالات التعافي، ولله الحمد، وانخفاض حالات الإصابة، مشيداً بجهود جميع العاملين بالقطاعات الصحية والخدمية والأمنية الذين عملوا بكل احترافية واقتدار مع هذه الجائحة.

وتطرق في حديثه للمواطنين خلال اللقاء لعديدٍ من الموضوعات التي تهم المنطقة في مختلف المجالات، سائلاً الله -سبحانه وتعالى- أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء، وحضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز