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إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد.. ولا إصابات

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إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد.. ولا إصابات إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد.. ولا إصابات
تم التصدي للصاروخين بالجو من خلال منظومة "سيرام" الدفاعية

إطلاق صاروخين على المنطقة الخضراء في بغداد.. ولا إصابات

قال مصدر أمني عراقي، الثلاثاء، بسقوط صاروخي كاتيوشا على المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد؛ مشيرًا إلى أن الحادث لم يسفر عن وقوع أي إصابات بشرية.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان: "تعرضت المنطقة الخضراء في تمام الساعة الواحدة فجر اليوم إلى سقوط صاروخي كاتيوشا"؛ وفق ما ذكره مراسل "سكاي نيوز عربية" في بغداد.

وأضاف البيان أنه تم التصدي للصاروخين بالجو من خلال منظومة "سيرام" الدفاعية التابعة للسفارة الأمريكية الموجودة في المنطقة الخضراء في بغداد.

وأكد البيان أنه "لا توجد خسائر أو أضرار" جراء إطلاق الصاروخين؛ مشيرًا على أن انطلاق الصاروخين كان من منطقة علي الصالح في العاصمة العراقية.

ووفق "سكاي نيوز" قبل 4 أيام، سقط صاروخ من نوع كاتيوشا بالقرب مطار بغداد الدولي، في ثاني هجوم من نوعه يستهدف المطار خلال أسبوع؛ وفقًا لوكالة الأنباء العراقية.

وذكرت خلية الإعلام الأمني في حينه أن "صاروخًا من نوع كاتيوشا سقط على مطار بغداد الدولي دون تسجيل خسائر"، وأضاف أن "مكان انطلاق الصاروخ كان من حي الفرات".

وسقطت قبل أسبوع ثلاثة صواريخ كاتيوشا في محيط المطار؛ حيث تسبب أحدها -وقد سقط على مرآب- في أضرار بأربع سيارات مدنية، دون أن يوقع إصابات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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