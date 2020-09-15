أخبار عاجلة

مشاهير الميديا.. ومشاهير الطب الشعبي..!! -
الرابح الخاسر..!! -
استشارية جلدية تحذِّر من الخلطات التجميلية التي يبيعها تجار "السوشيال ميديا" -
"سبق" في أسبوع: ولي العهد يشيد بمكافحة الفساد.. و"التجارة" تنهي جدل "إعلان القهوة".. وتفاصيل حريق "عمد" -
وفاة اللواء "عدنان سلامة".. أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني -
الهلال يستدعي "الشلهوب" للمشاركة في دوري أبطال آسيا -
الأردن : فتح المعابر أمام حركة التجارة أدت لدخول الوباء مرة أخرى -
اصابات جديدة بكورونا في المدارس الاردنية ليرتفع العدد إلى 147 مصابا بين الطلاب والمعلمين -
وفاة اللواء "عدنان سلامة".. أول مدير للخدمات الطبية بالحرس الوطني -
الهلال يستدعي "الشلهوب" للمشاركة في دوري أبطال آسيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

الكويت تدين وتستنكر استمرار تهديد جماعة الحوثي لأمن واستقرار

Print
الكويت تدين وتستنكر استمرار تهديد جماعة الحوثي لأمن واستقرار السعودية الكويت تدين وتستنكر استمرار تهديد جماعة الحوثي لأمن واستقرار
قالت: تحدياً للقانون الدولي والإنساني وإمعاناً في تهديد أمن المملكة واستقرار المنطقة

الكويت تدين وتستنكر استمرار تهديد جماعة الحوثي لأمن واستقرار السعودية

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين لاستمرار تهديد جماعة الحوثي لأمن واستقرار المملكة العربية وترويع الآمنين فيها عبر استهدافها بعددٍ من الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية، قوله: إن هذه الأعمال العدائية تعد تحدياً للقانون الدولي والإنساني وإمعاناً في تهديد أمن المملكة واستقرار المنطقة وتستوجب تحركاً سريعاً للمجتمع الدولي لوضع حد لها، وحمل جماعة الحوثي على التجاوب مع الجهود الدولية باستئناف مفاوضات السلام وصولاً إلى الحل السياسي المنشود وفق المرجعيات الثلاث.

وأكد المصدر وقوف دولة الكويت إلى جانب المملكة العربية السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.الكويت

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

"البنوك السعودية" تُحذر من احتيالات "الروابط المجهولة"

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

السعودية تشارك في اجتماع لجنة الأمم المتحدة للنطاق العريض والتنمية المستدامة

شبكة عيون الإخبارية