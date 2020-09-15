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القيادة تهنئ رئيس الولايات المكسيكية بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ رئيس الولايات المكسيكية بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ رئيس الولايات المكسيكية بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم والازدهار

القيادة تهنئ رئيس الولايات المكسيكية بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور؛ رئيس الولايات المكسيكية المتحدة، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية ، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للرئيس أندريس مانويل لوبيز.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب الولايات المكسيكية المتحدة الصديق، المزيد من التقدم والازدهار.خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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