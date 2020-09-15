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النفط تتراجع وسط قلق حيال تعثر الانتعاش الاقتصادي العالمي

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أسعار النفط تتراجع وسط قلق حيال تعثر الانتعاش الاقتصادي العالمي النفط تتراجع وسط قلق حيال تعثر الانتعاش الاقتصادي العالمي
"رويترز": عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس نزلت 0.2%

أسعار النفط تتراجع وسط قلق حيال تعثر الانتعاش الاقتصادي العالمي

أغلقت النفط على انخفاض طفيف يوم أمس الاثنين، وسط قلق حيال تعثر الانتعاش الاقتصادي العالمي، وبينما تتأهب ليبيا لاستئناف الإنتاج، ومع فشل السوق في الحصول على دعم من عاصفة تتجه نحو خليج المكسيك تسببت في توقف الإنتاج الأمريكي من حقول بحرية؛ وذلك بحسب "رويترز".

وانخفضت عقود خام برنت القياسي العالمي 22 سنتًا، أو 0.6%، لتسجل عند التسوية 39.61 دولارًا للبرميل؛ بينما نزلت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس سبعة سنتات، أو 0.2%، لتغلق عند 37.26 دولارًا للبرميل.

وأنهى الخامان القياسيان كلاهما الأسبوع الماضي على انخفاض في ثاني أسبوع على التوالي من الخسائر.

وقال بوب يوجر مدير عقود الطاقة في ميزهو بنيويورك: "العاصفة تتسبب في توقف للإنتاج في خليج المكسيك والسوق غير عابئة.. وذلك يوضح كيف أن الوضع سيئ".

واكتسب الإعصار "سالي" قوة في خليج المكسيك، إلى الغرب من فلوريدا يوم الأحد ويتجه لأن يصبح إعصارًا من الفئة الثانية.

وقالت الأمريكية: إن العاصفة أجبرت شركات الطاقة على وقف 395 ألفًا و790 برميلًا في اليوم، أو 21.4%، من إنتاج النفط الخام البحري في شمال خليج المكسيك.

وتُعطل العاصفة إنتاج النفط للمرة الثانية في أقل من شهر بعد أن اجتاح الإعصار "لورا" المنطقة.

وفي العادة فإن أسعار النفط ترتفع عندما يتوقف الإنتاج؛ لكن جائحة تزداد سوءًا؛ وهو ما يجعل المخاوف بشأن الطلب تبرز مجددًا؛ بينما تواصل الإمدادات العالمية الارتفاع.

وقال بضعة مسؤولين كبار بصناعة النفط: إن المسار نحو تعافي الطلب العالمي على الوقود من المرجح أن يكون مضطربًا.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم: إن الطلب العالمي على النفط سيهوي بمقدار 9.46 مليون برميل يوميًّا هذا العام، وهو هبوط أكثر حدة مما توقعت في تقرير قبل شهر.النفط أسعار النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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