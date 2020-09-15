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كورونا في 6 دول: 15 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و747 بتونس و106 بكوريا الجنوبية و41 بغينيا و6 بالصين

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كورونا في 6 دول: 15 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و747 بتونس و106 بكوريا الجنوبية و41 بغينيا و6 بالصين كورونا في 6 دول: 15 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و747 بتونس و106 بكوريا الجنوبية و41 بغينيا و6 بالصين
أستراليا: ولاية فيكتوريا بلا وفيات بالفيروس لأول مرة منذ شهرين

كورونا في 6 دول: 15 ألف إصابة جديدة بالبرازيل و747 بتونس و106 بكوريا الجنوبية و41 بغينيا و6 بالصين

قالت وزارة الصحة البرازيلية اليوم: إن البلاد رصدت 15155 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى أربعة ملايين و345610.

وزاد عدد الوفيات 381 حالة، ليصل الإجمالي إلى 131625 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء، تسجيل 106 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 22 ألفًا و391 شخصًا؛ بحسب ما نقلته وكالة "يونهاب" للأنباء عن السلطات الصحية في البلاد.

وأفادت السلطات بأن هناك 91 إصابة محلية بين الإصابات الجديدة. كما سجلت البلاد أربع وفيات جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 367 وفاة.

أستراليا:

أعلنت السلطات الصحية في ولاية فيكتوريا الأسترالية اليوم، عن تسجيل 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية دون تسجيل أي حالات وفاة جديدة؛ وذلك للمرة الأولى منذ أكثر من شهرين.

وعلى الصعيد الوطني وصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أستراليا إلى 26692 إصابة، تعافى منها 23573 شخصًا، وعدد الوفيات 816 حالة وفاة.

الصين:

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين: إن البر الرئيسي سجل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم.

وأضافت اللجنة أن كل الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، ولم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة؛ ليبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في الصين 85202 حالة؛ في حين ظل عدد الوفيات عند 4634 دون تغيير.

تونس:

سجلت تونس 747 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وعشر حالات وفاة، خلال الساعات الـ48 الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة التونسية في بيان اليوم، أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في تونس بلغ 7382 إصابة؛ فيما ارتفع إجمالي حالات الوفيات إلى 115 حالة.

غينيا

أعلنت وزارة الصحة الغينية تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن إجمالي حالات الإصابة في غينيا بلغ 10 آلاف حالة؛ فيما بلغ إجمالي حالات الوفيات 63 شخصًا. الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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