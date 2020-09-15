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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة

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"الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة "الأرصاد": سماء غائمة وسحب رعدية ممطرة على جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات مكة
رياح سطحية مثيرة للأتربة على أجزاء من شمال المملكة ووسطها

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السماء غائمة جزئياً والفرصة مهيّأة لتكوُّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مناطق: جازان، عسير، والباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة على أجزاءٍ من شمال المملكة ووسطها.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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