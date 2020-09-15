غريق بحر الليث شاب سعودي ثلاثيني خريج خدمة اجتماعية كان يمارس السباحة

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شاهده أحد المواطنين المتنزهين وأبلغ حرس الحدود قبل أن يختفي عن الأنظار

تواصل فِرق الإنقاذ بحرس الحدود بالليث عملها في البحث عن شاب سقط في بحر الليث مغرب أمس الاثنين.

وفي التفاصيل التي حصلت عليها "سبق"، فإن الشاب المفقود سعودي الجنسية، وفي العقد الثالث من العمر، وكان يمارس السباحة في البحر بمفرده قبل أن يختفي عن الأنظار، وشاهده أحد المواطنين المتنزهين؛ وقام بإبلاغ حرس الحدود على الفور.

وأضافت المصادر: الشاب المفقود كان قد تخرج من الكلية الجامعية بمحافظة الليث في تخصص (الخدمة الاجتماعية) قبل 5 سنوات.