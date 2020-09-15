النصر يسعى لانتزاع الصدارة أمام سباهان.. والتعاون لتجاوز بيرسيبوليس

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في ختام الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا .. مساء اليوم

يسعى الفريق الكروي الأول بنادي التعاون إلى تحقيق الفوز الثالث على التوالي من أجل المحافظة على صدارته للمجموعة الثالثة والاقتراب من الدور الثاني لدوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك عندما يواجه بيرسيبوليس الإيراني، اليوم الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية بالدوحة في تمام التاسعة مساءً.

ويتصدر التعاون المجموعة بفارق ثلاث نقاط عن الدحيل الذي يتواجه مع الشارقة.

وتعاقد التعاون أخيرًا مع لاعب الوسط مطير الزهراني من العين، كما أن عودة بعض لاعبيه الذي غابوا لفترة طويلة بسبب الإصابة، مثل محمد السهلاوي وحسن كادش، تعزز من وضعه إلى جانب الصفقات الجديدة التي أبرمتها الإدارة باستقطاب المدافع البرازيلي إياغو دوس سانتوس والمهاجم الأسترالي ميتشل دوك لينضما إلى الحارس البرازيلي كاسيو ولاعب الوسط البوروندي سيدريك أميسي.

وفي المجموعة الرابعة، يلاقي النصر السعودي نظيره سباهان الإيراني عند التاسعة مساءً، ويبحث النصر عن فك الشراكة بينه وبين السد القطري حيث يملك كل منهما 4 نقاط، لكن مع أفضلية للسد نتيجة تسجيله هدفين خارج ملعبه في المباراة التي جمعتهما في فبراير وانتهت بالتعادل 2-2.

ويأمل النصر، وصيف الدوري السعودي الطامح إلى إحراز اللقب، والاستفادة من الصفقات التي أبرمها خلال الفترة الماضية والتي ستشارك مع الفريق دوري أبطال آسيا وهم الأرجنتيني غونزالو مارتينيز وعبد الفتاح عسيري وعبد المجيد الصليهم وعلي لاجامي وأسامة الخلف وعبد العزيز علاوي وأمين بخاري.

وانضم هؤلاء اللاعبون إلى بقية نجوم الفريق الذين يتقدمهم الهداف المغربي عبد الرزاق حمدالله والمدافع البرازيلي مايكون والحارس الأسترالي براد جونز وسلطان الغنام وعبد الله الخيبري ومختار علي وعبد الله مادو.