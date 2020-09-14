"الراكان": نجاح مزاد مخطط مدن الشروق رغم كورونا مؤشر لثقة المستثمرين بالعقارات

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قال لـ"سبق" إن السعودية بمتابعة ولي العهد خطت خطوات متسارعة لتحقيق اقتصاد متنامٍ

نوّه المدير العام لشركة ستر بن عبدالعزيز الراكان بالنجاح الذي تحقق في المزاد العلني والإفراغ الفوري لمخطط مدن الشروق الأسبوع الماضي، الذي نفّذته شركة إتقان العقارية ولجنة المساهمات العقارية (تصفية).

وتفصيلاً، أوضح "الراكان" أن ذلك يعد مؤشرًا كبيرًا على ثقة المستثمرين بالقطاع العقاري الواعد في ظل التطور الكبير الذي تشهده السعودية بتوجيهات القيادة الرشيدة.

وقال الراكان لـ"سبق" إن المواطنين بصفة عامة، والمستثمرين بصفة خاصة، لديهم ثقة كبيرة بالسوق العقاري الواعد بالسعودية في ظل الانفتاح والطفرة اللذين تشهدهما في المجالات كافة. مشيدًا بالرؤية الطموحة لسمو ولي العهد، التي جسدت الحرص على بناء اقتصاد قوي، يجعل السعودية في مصاف الدول المتقدمة.

وأوضح "الراكان" أن شركة إتقان العقارية (المسوّق الحصري للمزاد) نجحت في تنفيذ وقائع المزاد وفق البرتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، التي نُفذت بأعلى معايير الجودة والشفافية التي انعكست على عمليات البيع المباشر بصالات المزاد.

واختتم حديثه منوهًا بالخطوات الاستباقية التي اتخذتها السعودية مع بدء جائحة كورونا لحماية الاقتصاد، والمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وتوفير أقصى درجات السلامة لهم من خلال قرارات موفقة، كانت محل تقدير العالم.