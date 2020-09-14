أخبار عاجلة

وشوشة| المنتج أحمد السبكي بيقول رأيه بكل صراحة في النادي الأهلي -
وشوشة| المنتج أحمد السبكي يعترف: إبني لو ماكانش في اسمه السبكي كان هينجح أكتر -
اللقاء الكامل مع الداعية الاسلامية هبة عوف وحديثها عن فضل العلم -
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل -
استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة -
فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة -
متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات -
مصر تسجل 141 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة -
تونس تسجل 470 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة -
شاهد .. بروح الأبوية والعفوية.. وزير التعليم يلتقي معلماً تحامل على مرضه لأداء رسالته -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

رائحة كريهة تثير استياء سكان الجبيل .. والهيئة الملكية تبرئ ساحتها

Print
رائحة كريهة تثير استياء سكان الجبيل .. والهيئة الملكية تبرئ ساحتها رائحة كريهة تثير استياء سكان الجبيل .. والهيئة الملكية تبرئ ساحتها
أعربوا عن مخاوفهم من الأضرار الصحية نتيجة استنشاقهم هذه الروائح

رائحة كريهة تثير استياء سكان الجبيل .. والهيئة الملكية تبرئ ساحتها

سادت حالة من التذمر والاستياء بين سكان مدينة الجبيل الصناعية خلال اليومين الماضيين، وذلك بعد استنشاقهم روائح كريهة منتشرة في أجواء مدينة الجبيل الصناعية وأجزاء من محافظة الجبيل البلد.

وعبّر المواطنون عن تخوفهم من الأضرار الصحية التي قد يصابون بها نتيجة استنشاقهم لهذه الروائح مجهولة المصدر وطالبوا بالتحقيق في مصدرها ومحاسبة المتسبب في انتشار هذه الروائح والغازات الضارة

من جانب آخر، أصدرت الهيئة الملكية بالجبيل بيانًا قالت فيه: لاحظت الجهة المعنية بالهيئة الملكية خلال الأيام الماضية انبعاث بعض الروائح من مصدر خارج مدينة الجبيل الصناعية مما تسبب في تذمر القاطنين بمدينة الجبيل الصناعية وقد أوضح مدير إدارة حماية ومراقبة البيئة المهندس عويد الرشيدي أن محطات جودة الهواء والأرصاد الجوية رصدت هذه الروائح في الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن مصدر هذه الروائح من خارج النطاق الإشرافي وحيال ذلك خاطبت الهيئة على الفور الجهة المتسببة في انبعاث هذه الروائح ورفعت للجهات ذات العلاقة بحماية البيئة بالمنطقة الشرقية وما زالت الهيئة الملكية بالجبيل مستمرة برصد ومتابعة المراقبة البيئية وأخذ جولات ميدانية على مدار الساعة.

يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يشتكي فيه السكون من الروائح الكريهة في الأجواء حيث سبق أن حدث ذلك بالسيناريو نفسه، حيث برأت حينها الهيئة الملكية ساحتها وأوضحت أن الانبعاثات مصدرها أحد المصانع خارج حدود الهيئة الملكية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي: العمل جار مع قطر من أجل تطبيع العلاقات مع إسرائيل

استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة

استشاري طب نفسي ينفي تلبُّس الجن والشيطان بالإنسان مُستنكرًا ضرب المرضى عند الرقاة

فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة

فرنسا تسجل 10593 إصابة جديدة بكورونا و50 وفاة

متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات

متى ينتعش الاقتصاد العالمي وماذا تعني سيناريوهات L,U,W,V؟ هنا الإجابات

شبكة عيون الإخبارية