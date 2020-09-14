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"السديري" يثمن توجيه ولي العهد بترميم وتأهيل مباني التراث العمراني بالرياض

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"السديري" يثمن توجيه ولي العهد بترميم وتأهيل مباني التراث العمراني بالرياض "السديري" يثمن توجيه ولي العهد بترميم وتأهيل مباني التراث العمراني بالرياض
قال إن هذه المشاريع تبرز الهوية المحلية لتكون مورداً اقتصادياً وسياحياً وثقافياً

ثمن وكيل إمارة منطقة الرياض الدكتور فيصل بن عبدالعزيز السديري التوجيه الكريم لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بانطلاق مشروع ترميم وتأهيل مباني التراث العمراني ذات القيمة المعمارية والتاريخية وسط مدينة الرياض.

وفي التفاصيل، أوضح "السديري" أن ذلك يأتي في سياق ما يحظى به تراث هذا الوطن وتاريخه المعماري والثقافي من عناية واهتمام بالغين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

ونوه بما حظيت به مباني الرياض الأثرية وذات الدلالة التاريخية من اهتمام خاص من باني نهضتها وحافظ إرثها الثقافي والتاريخي والمعماري خادم الحرمين الشريفين - رعاه الله - إبان توليه إمارة الرياض، ليأتي هذا المشروع النوعي امتداداً لهذا الاهتمام والعناية الكريمة.

وفي ختام تصريحه، رفع "السديري" خالص الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - على ما يقدمانه من عناية واهتمام لمثل هذه المشاريع التي تعكس ما تحظى به الرياض من موروث عمراني وثقافي، وما تمثله من رمزية ودلالة تاريخية، وإبراز للهوية المحلية، ورفع كفاءة استخداماتها لتكون مورداً اقتصادياً وسياحياً وثقافياً واجتماعياً، وهو ما يحقق أهداف رؤية سمو ولي العهد - حفظه الله -. سائلاً الله أن يديم أمن هذا الوطن وعزه في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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