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شاهد.. أول سعودية تترشح لرئاسة نادٍ رياضي: أعد الجماهير بالتغيير الجذري

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"السهو" تستعد لخوض منافسة على كرسي زوجها الرئيس الحالي للنادي

شاهد.. أول سعودية تترشح لرئاسة نادٍ رياضي: أعد الجماهير بالتغيير الجذري

في سابقة من نوعها قدَّمت سيدة سعودية من منطقة الجوف ملف ترشُّحها لرئاسة نادٍ رياضي بالمنطقة.

وفي التفاصيل، تنتظر السيدة عواطف السهو موعد الاقتراع وعقد الجمعية العمومية للنادي بفارغ الصبر، متمنية أن تكون أول سيدة سعودية تتولى هذا المنصب.

وفيما تستعد هذه السيدة -بحسب تقرير منصور المزهم لنشرة التاسعة على قناة mbc - لخوض منافسة على كرسي زوجها، الرئيس الحالي للنادي، فإنها تتنافس ضمن قائمتين، تضمان أكثر من 15 عضوًا، وهي العنصر النسائي الوحيد بينهم.

أكدت "السهو" أن المرأة قيادية وقادرة، وقالت: "سأثبت هذا الشيء عند استلامي منصب رئاسة نادي القلعة".

وقالت: "الفكرة كانت قديمة، وتجددت لدي الرغبة في الترشح، وواجهتني صعوبات كثيرة في المجتمع، منها من الرسائل، ومنها من المغردين، وهذا طبيعي في كل شيء، وكل إنسان سيواجه صعوبات في أي خطوة يخطوها".

وأضافت: بعد انتهاء فترة تكليف زوجي رئيس النادي أحمد السهو ناقشتُ معه الموضوع، وكشفت عن رغبتي في ترؤس نادٍ رياضي، فكان من المشجعين والداعمين لي، وقال لي: بمجرد انتهاء فترة التكليف تقدمي للترشُّح. وبالفعل ترشحت، وإن شاء الله ننتظر النتائج، وأعد -بإذن الله- جماهير النادي بتغيير جذري بالنادي في حال ترشيحي.

وكانت السيدة عواطف السهو قد تقدمت لرئاسة نادي القلعة الرياضي بسكاكا، وهي عازمة على خوض التجربة إلى آخرها، وتعد جماهير النادي بالتغيير.

وتعد السهو أول سيدة تتقدم إلى كرسي رئاسة نادٍ رياضي، وهو الأكثر سخونة وجذبًا للأضواء والمتاعب.

شاهد.. أول سعودية تترشح لرئاسة نادٍ رياضي: أعد الجماهير بالتغيير الجذري

شاهد.. أول سعودية تترشح لرئاسة نادٍ رياضي: أعد الجماهير بالتغيير الجذري

شاهد.. أول سعودية تترشح لرئاسة نادٍ رياضي: أعد الجماهير بالتغيير الجذري

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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